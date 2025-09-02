Посилений захист та пункт управління ППО: "Українська бронетехніка" представила оновлені машини "Новатор"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

"Українська бронетехніка" представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2025 у Кельце (Польща) одразу кілька новинок. Серед них – "Новатор ПЗСА-5" та "Новатор 2 Кречет". Про це "Оборонці" повідомили в пресслужбі компанії.

"Новатор ПЗСА-5" – це оновлений спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор". Йдеться про 5-місний СБА 2025 року, головним нововведенням якого є посилений рівень захисту корпусу до ПЗСА-5 (аналог STANAG 4569 Level 2).

Такий рівень захисту означає, що автомобіль витримує обстріли з автоматичних гвинтівок калібру 7,62×39 мм та 7,62×51 мм НАТО, включно з бронебійними кулями, а також підрив фугасів до 6 кг тротилу під колесом чи днищем.

Стенд "Української бронетехніки" на MSPO-2025

У компанії додають, що ключова перевага оновленого "Новатора" – посилений захист без втрати мобільності та динаміки. Завдяки інженерним рішенням маса машини збільшилася лише на кілька десятків кілограмів, тому вона зберегла:

• максимальну швидкість 140 км/год;

• розгін та маневреність на рівні попередніх модифікацій;

• прохідність у складних умовах (бруківка, бездоріжжя, підйоми до 30°);

• запас ходу 500 км без дозаправки.

Виробник зазначає, що "Новатор" залишається гнучкою платформою для різних бойових завдань – можливе встановлення турелі з великокаліберним кулеметом, гранатометом, систем РЕБ чи додаткового обладнання за вимогами замовника.

Інша новинка – це командно-штабний автомобіль "Новатор 2" з інтегрованою системою управління тактичної групи "Кречет". У компанії пояснили, що "Кречет" – це пункт управління тактичної групи ППО, призначений для автоматизованого керування підрозділами протиповітряної оборони.

Система забезпечує:

• інтеграцію до 5 цифрових РЛС, до 10 мобільних вогневих груп та до 4 засобів виявлення цілей уночі;

• автоматичний розподіл цілей і управління до 10 цільовими каналами;

• відображення повітряної обстановки та супровід до 250 цілей одночасно;

• просторову зону відповідальності до 300×300 км;

• швидке розгортання (до 10 хвилин) та автономну цілодобову роботу.

В "Українській Бронетехніці" зазначили, що завдяки інтеграції "Кречета" "Новатор 2" дозволяє здійснювати керування силами ППО та мобільними групами безпосередньо на передовій, не наражаючи екіпаж на небезпеку. Це критично важливо для зменшення часу реагування на повітряні загрози з хвилин – до секунд.

При цьому машина зберегла всі переваги базової платформи «Новатор»:

• дизельний двигун Ford V8 Super Turbo Diesel потужністю 330 к.с.;

• максимальна швидкість 140 км/год;

• баллістичний захист ПЗСА-4 (аналог STANAG 4569 Level 1), який забезпечує витримку обстрілу зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм;

• протимінний захист STANAG 4569 Level 2a/2b, що захищає екіпаж від підривів на фугасах під колесом чи під днищем.

Таким чином, "Новатор 2" із "Кречетом" – це мобільний командний пункт нового покоління, який підвищує ефективність протиповітряної оборони, дозволяє краще координувати сили та гарантує безпеку тих, хто ухвалює рішення на полі бою.

Раніше повідомлялося, що "Українська бронетехніка" запустила серійне виробництво медичної версії броньовика "Новатор". Конструкція бронеавтомобіля забезпечує захист екіпажу та поранених від вогневого ураження та шкідливих зовнішніх факторів у будь-яких погодних умовах і на різних типах місцевості.

У травні компанія повідомила, що СБА "Варта 2" пройшов всі необхідні випробування, завершив процес кодифікації та отримав право на поставки Силам оборони України.