Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
3 жовтня, 14:21
0

Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що за її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ – морських, підводних, наземних та повітряних.

"Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 – найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами", – додав Денис Шмигаль.

Очільник оборонного відомства акцентував, що DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни.

"Це – доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", – резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, що в серпні Денис Шмигаль підписав наказ про запровадження цифрової системи управління DELTA на всіх рівнях українських Сил оборони.

Бойова цифрова екосистема DELTA дозволяє у режимі реального часу здійснювати моніторинг поля бою, ефективно планувати військові операції та обмінюватись даними в межах підрозділів, бригад й угруповань, а за потреби – і з союзниками.

DELTA доступна з ноутбуків, планшетів та мобільних пристроїв і використовується командирами на всіх рівнях.

Україна НАТО Військові технології Шмигаль Delta
