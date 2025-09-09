Українці створили ШІ-програму Clarity, яка самостійно знаходить ворожу техніку на фото та відео

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українські розробники створили програму Clarity, яка працює на базі штучного інтелекту та самостійно виявляє техніку і ворога. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Раніше аналітики витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну. Українські розробники знайшли рішення. Знайомтеся з Clarity – українською AI-програмою для аналізу фото- та відеоданих", – заявив він.

За словами урядовця, програма самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео. Вона пришвидшує ланцюг ураження цілі (kill chain), заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.

Михайло Федоров зазначив, що компанія-розробник виграла в змаганні pre-seed стартапів на Happy New Fear Hackathon від Brave1 та залучила грант від Brave1, який допоміг створити вдосконалену версію програми Clarity Pro.

Що вміє Clarity Pro:

- дешифрує фото і відео за лічені секунди;

- прив’язує фото до координат на мапі;

- автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.

За інформацією першого віцепрем'єра, Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", "Nemesis", "Рубіж", 40 ОБрБО та інших. Програма постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.

