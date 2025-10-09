Україна вже успішно застосовує ракети "Нептун" і "Фламінго" в парі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне застосування ракет "Нептун" і "Фламінго" в парі. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

"Останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", – сказав він.

Говорячи про удари у відповідь вглиб території агресора, глава держави зауважив, що в цьому питання також є позитив.

"Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо – ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: "Рута", наша ракета -дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх – "Лютий", Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що про українську ракету "Фламінго" з дальністю понад 3000 км стало відомо влітку 2025 року. Її виробляє компанія Fire Point. Перше фото зброї опублікував фотограф Єфрем Лукацький. Потім міністр оборони України Денис Шмигаль офіційно підтвердив виробництво "Фламінго".

Водночас Володимир Зеленський 21 серпня повідомив, що за кілька місяців "Фламінго" мають запустити у масове виробництво. Президент тоді заявив, що випробування розробки вже провели. Але подробиці про ракету він не оприлюднив.

У вересні СТО Fire Point Ірина Терех повідомила, що компанія збільшує обсяги виробництва української ракети "Фламінго". Станом на той час показник сягав вже 50 одиниць на місяць порівняно з 30 одиницями у серпні.