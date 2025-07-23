Україна вже замовила дронів-перехоплювачів на понад 3 млрд грн – Шмигаль

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Україна в межах чотирьох контрактів вже замовила дронів-перехоплювачів на понад 3 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні міністра оборони Дениса Шмигаля.

"Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн. Будемо надалі масштабувати ці технології", – сказано в повідомленні.

Очільник оборонного відомства також зауважив, що разом із першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим зустрівся з кластером Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України. За його словами, увага була зосереджена забезпеченню безпілотниками українських воїнів на передовій.

"Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам". Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії", – зазначив Денис Шмигаль.

Міністр оборони також повідомив, що оборонне відомство веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. За його словами, перші домовленості вже досягнуті.

Нещодавно директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявляв, що АОЗ законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів.

До того начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. За його словами, на реалізацію ініціативи спрямують 260 млн грн.

До слова, українська компанія Odd Systems оголосила про стратегічне партнерство з данським оборонним концерном Terma Group для спільної роботи над недорогим перехоплювачем дронів на базі штучного інтелекту.