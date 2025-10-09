Зеленський: Україна та ЄС у 2026-му зрівняються з рф за виробництвом артилерійського пострілу

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У 2026 році об'єм виробництва артилерійського пострілу в Україні та Євросоюзі вийде на рівень, аналогічний показнику виробництва у росіян. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас глава держави переконаний, що в перспективі трек артилерії може стати більш сильним, ніж у ворога.

"В 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації. І тому, якщо трішки наші партнери пришвидшать свої виробництва, в перспективі щодо артилерії можна бути більш сильними, ніж Росія. Це важливий трек", – зазначив він.

Крім того, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що сьогодні є профіцит артилерійських систем, які виробляє Україна.

"Але там є питання інше – питання 155-го калібру. Тобто якщо в тебе достатньо систем, ти не можеш деяким хлопцям замінити старі радянські і дати цю пушку, тому що 155-го калібру ще не вистачає на таку кількість. Хоча, безумовно, ми правильно йдемо, систем буде достатньо, армія буде в 155-у калібрі", – розповів глава держави.

За словами Президента, питання ще й у тому, щоб паралельно була змога мати відповідну кількість снарядів. Як стверджує Володимир Зеленський, у цьому Україні допомагають партнери.

Нещодавно глава держави також заявляв, що наша країна змогла рекордно швидко та якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. За його словами, виробництво САУ "Богдана" досягло 40 одиниць на місяць. Він також додав, що торік ми виготовили й поставили на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.