В Україні оголосили про запуск спільної оборонної ініціативи з ЄС

У Львові під час заходу Defense Tech Valley 2025 було представлено нову ініціативу, спрямовану на інтеграцію української оборонної індустрії в екосистему Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба оборонного кластера Brave1.

Проєкт реалізується за підтримки ЄС, а відповідальними за його впровадження визначено Офіс ефективного регулювання (BRDO) та оборонний кластер Brave1.

Серед ключових напрямів передбачено:

Грантова програма для українських дефенс стартапів

Фінансування покриває валідацію технологій, створення прототипів, дослідження ринку, захист інтелектуальної власності, вихід на ринки ЄС та пілотні демонстрації.

Регуляторні зміни

BRDO розроблятиме закони, постанови уряду та інші нормативні акти, які спрощують доступ інновацій до державних оборонних закупівель.

Brave1 Exporoom у Києві

У Києві відкриється Brave1 Exporoom — постійний шоурум для найкращих продуктів української оборонної індустрії. Цей простір стане місцем для зустрічей з інвесторами та міжнародними партнерами.

Підтримка та спільне проведення міжнародних заходів та хакатонів.

На початку вересня Президент України підписав закони про запуск спеціального правового режиму Defence City, який передбачає податкові пільги для виробників озброєння та військової техніки, спрощення митних процедур і особливі умови для релокації підприємств. Держава також планує фінансувати заходи з посилення захисту виробничих потужностей.