Україна та ЄС виділять 100 млн євро на інновації для оборони в межах нової ініціативи

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Євросоюз та Україна запускають нову ініціативу для сфери оборони – BraveTech EU. В її межах сторони мобілізують 100 млн євро для пошуку технологічних геймченджерів для війни, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

Початок ініціативи український урядовець анонсував разом із єврокомісаром із питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

Від України проєкт координуватиме кластер оборонних інновацій Brave1. З боку ЄС програма координуватиметься через Європейський офіс оборонних інновацій (EUDIO), який базується в Києві. Фінансування забезпечать European Defence Fund (EDF) та EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

"Це перший масштабний технологічний альянс між Україною та Європою. Партнерство на рівних умовах – кожна сторона виділить половину суми", – зазначив Михайло Федоров.

Він пояснив, що BraveTech EU – це:

- хакатони між українським та європейськими компаніями, тестування результатів;

- грантова підтримка оборонних стартапів;

- інтеграція українського defence tech у європейський ринок;

- спільне створення рішень, які змінять правила гри на полі бою.

Реалізація ініціативи відбуватиметься у два етапи:

1) Seed (осінь 2025)

Хакатони з фокусом на потреби фронту, налагодження партнерства між стартапами, інвесторами та компаніями.

2) Scale up (2026 рік)

Залучення додаткових ресурсів для надання грантів стартапам. Це те, що дасть змогу масштабувати проривні рішення, які будуть розроблені під час хакатонів.

До слова, у червні Brave1 оголосив про запуск ініціативи Brave1 Club. Це спрощена процедура долучення до екосистеми для сталих компаній та виробників, які не потребують грантів.