Румунія планує співпрацю з Україною у виробництві дронів за фінансовою програмою ЄС

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Румунія розглядає можливість спільного з Україною виробництва безпілотників у межах нової оборонної програми Європейського Союзу. Про це агенству Reuters повідомило джерело в уряді країни. Проєкт планується реалізувати за рахунок фінансування з ініціативи SAFE, яка передбачає переозброєння держав-членів ЄС.

За словами джерела, українські технології безпілотників вважаються перевіреними у масштабних бойових умовах, що робить їх перспективними для спільного виробництва. Водночас у Бухаресті визнають, що створення багаторівневої системи протиповітряної оборони потребуватиме щонайменше семи років.

Румунія має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю близько 650 км. З початку російських атак на українські дунайські порти уламки дронів понад 20 разів падали на румунську територію. Уряд країни наголошує на необхідності посилення захисту, однак визнає, що витрати на протидію безпілотникам є надзвичайно високими та можуть бути покриті лише на рівні НАТО.

У межах програми SAFE Румунія отримає 16,6 млрд євро, що, за оцінкою прем’єр-міністра Іліє Болояна, дозволить щороку протягом п’яти років спрямовувати на оборонні закупівлі близько 1% ВВП.

Нині система ППО країни включає винищувачі F-16, комплекси Patriot, реактивні системи HIMARS, південнокорейські ракети Chiron та німецькі зенітні установки Gepard. Останні два варіанти вважаються найбільш економічно доцільними для боротьби з дронами, однак їхнє розміщення вздовж усього кордону потребувало б надмірних витрат.

До слова, Польща проявляє високу зацікавленість до продукції "Української бронетехніки" та розглядає можливості посилення власної армії сучасними українськими системами.