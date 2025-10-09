Українська правда   /   Межа
Україна та Німеччина уклали довгострокову угоду про цифрову трансформацію оборонного сектору

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
9 жовтня, 19:02
0

Міністерство оборони України підписало додаткову угоду з Федеральним міністерством оборони Німеччини щодо співпраці у сфері цифровізації оборонного сектору на період 2026–2028 років.

Документ передбачає фінансування ключових цифрових проєктів Збройних Сил України, зокрема бойової системи DELTA, застосунків Армія+ і Резерв+, а також інших ініціатив цифрової трансформації.

У межах стратегічного партнерства визначено такі напрямки:

  • Підтримка розробки, тестування й технічного супроводу застосунків Армія+ і Резерв+.
  • Розвиток функцій, масштабування та захист інфраструктури бойової системи DELTA.
  • Розширення цифрової екосистеми: цифровізація роботи з персоналом, майном і логістикою, маркетплейс DOT-Chain Defence, Медична інформаційна система ЗСУ тощо.
  • Зміцнення кіберзахисту, зокрема розширення Центру реагування на кіберінциденти Міноборони.
"Ця угода — сигнал, що підтримка цифровізації сектору оборони зростає. Таким чином наші союзники підтверджують, що технології забезпечують суттєву перевагу на полі бою. Ми вдячні партнерам за довгострокову співучасть у цифровізації ЗСУ", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025. 

Він наголосив, що DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу і що з її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ – морських, підводних, наземних та повітряних.

До слова, нещодавно повідомлялось, що в Україні 70% закупівель бойових безпілотників протягом півроку переведуть на оборонний маркетплейс DOT-Chain Defence. Як зауважили в Агенції оборонних закупівель, на платформу переводитимуть лише ті види військової техніки, де є велика кількість виробників та стабільний попит з боку військових.

