Україна та НАТО спільно шукатимуть засіб протидії FPV-дронам на оптоволокні

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Україна та НАТО об'єднують зусилля, щоб посилити протидію FPV-дронам на оптоволокні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

"Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) у співпраці з Командуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) оголошують проведення чергового NATO Innovation Challenge", – сказано в повідомленні відомства.

Хакатон пройде 20 червня в Таллінні (Естонія). До участі в ньому запрошують оборонну промисловість держав-членів Альянсу та України. Кінцевий термін подачі заявок – 30 травня.

За інформацією МОУ, ключовими напрямками для розробок є: системи виявлення та пріоритизації (радіолокаційні, оптичні, акустичні, теплові, гібридні), швидке та точне відстеження малих високошвидкісних цілей, кінетичні та некінетичні системи ураження (включно зі спрямованою енергією, сітками, інтелектуальними боєприпасами).

"На етапі попереднього відбору розглядатимуться лише заявки від організацій, штаб-квартири яких знаходяться в країнах-членах НАТО. Представники команд повинні мати громадянство країни-члена НАТО. Проте організації з України запрошуються до участі, їхні заявки можуть бути розглянуті для інтеграції в пізніші етапи процесу конкурсу", – йдеться в повідомленні.

Організатори закликають розробити концепції, системи та інтегровані архітектури для виявлення, наведення, відстеження та нейтралізації FPV-дронів на оптоволокні. Запропоновані рішення мають відповідати таким критеріям:

· виявляти дрони на відстані 500 м;

· працювати вдень, вночі та за складних погодних умов;

· бути легким, вагою до 100 кг;

· бути економічно ефективним (вартість до $100 тис.).

Оголошення фіналістів конкурсу відбудеться 5 червня, а презентація обраних технологічних рішень – 20 червня в Таллінні (Естонія).

Раніше повідомлялося, що українські котушки на 25 і 30 км для оптоволоконних FPV-дронів компанії 3DTech успішно пройшли внутрішні випробування та запущені в серійне виробництво.