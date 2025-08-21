Україна запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд – Зеленський

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

В Україні підготували та запропонували США угоду щодо дронів на $50 млрд. Вона розрахована на 5 років та передбачає випуск 10 млн дронів на рік. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується дронів: drone deal (угода – ІФ-У), яка нами підготовлена і запропонована американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на $50 мільярдів: п'ять років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", – заявив Зеленський під час спілкування з журналістами 20 серпня.

Раніше глава держави повідомив про домовленості з американським Президентом Дональдом Трампом, згідно з якими США купуватимуть українські дрони щойно буде дозволений експорт.

"І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо", – сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Раніше повідомлялось, що США буксують у створенні флоту морських дронів для протидії Китаю.