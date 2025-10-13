Українська правда   /   Межа
В Україні створять додаткові гелікоптерні групи для протидії ворожим дронам – Зеленський

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
13 жовтня, 20:05
Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення сформувати нові гелікоптерні групи для посилення захисту від ворожих дронів. Про це він заявив після засідання Ставки.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи", - повідомив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що триває робота з міжнародними партнерами щодо забезпечення України необхідними типами літаків.

Окремо він наголосив на співпраці з компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів. За його словами, Україні потрібні максимальні обсяги їхнього виготовлення для підвищення ефективності протидії атакам.

До слова, Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю каналу Fox News заявив, що нині українські сили знищують вітчизняними дронами-перехоплювачами близько 68% ворожих безпілотників, проте завдання полягає у подальшому збільшенні цього показника.

Україна Дрони Гелікоптери
