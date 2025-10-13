В Україні створять додаткові гелікоптерні групи для протидії ворожим дронам – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення сформувати нові гелікоптерні групи для посилення захисту від ворожих дронів. Про це він заявив після засідання Ставки.
"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи", - повідомив Володимир Зеленський.
Президент також зазначив, що триває робота з міжнародними партнерами щодо забезпечення України необхідними типами літаків.
Окремо він наголосив на співпраці з компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів. За його словами, Україні потрібні максимальні обсяги їхнього виготовлення для підвищення ефективності протидії атакам.
До слова, Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю каналу Fox News заявив, що нині українські сили знищують вітчизняними дронами-перехоплювачами близько 68% ворожих безпілотників, проте завдання полягає у подальшому збільшенні цього показника.