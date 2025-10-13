В Україні створять додаткові гелікоптерні групи для протидії ворожим дронам – Зеленський

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення сформувати нові гелікоптерні групи для посилення захисту від ворожих дронів. Про це він заявив після засідання Ставки.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи", - повідомив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що триває робота з міжнародними партнерами щодо забезпечення України необхідними типами літаків.

Окремо він наголосив на співпраці з компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів. За його словами, Україні потрібні максимальні обсяги їхнього виготовлення для підвищення ефективності протидії атакам.

До слова, Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю каналу Fox News заявив, що нині українські сили знищують вітчизняними дронами-перехоплювачами близько 68% ворожих безпілотників, проте завдання полягає у подальшому збільшенні цього показника.