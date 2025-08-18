Після війни Україна стане великим постачальником зброї в Європу – посол США при НАТО

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Україна стане великим постачальником військової техніки в Європу після завершення війни з росією. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox News, повідомляє United24 Media.

"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", – зазначив Вітакер.

Зараз багато українських військових розробок вже викликають зацікавленість у Європи. Зокрема, це дрони та системи боротьби з ними, оскільки вони вже довели свою ефективність в реальних боях.

Представники оборонного відомства в Європі розглядають Україну не лише як державу, яка воює, а і як майбутнього експортера зброї, здатного постачати обладнання, випробуване в реальних бойових умовах.

Вітакер також наголосив на тому, що значне фінансування, переважно з Європи, надійде до України для підтримки післявоєнної відбудови.

Раніше повідомлялось, що в ЄС будуть обговорювати виробництво дронів для України за новим механізмом.