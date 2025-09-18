Україна та Польща створюють спільну робочу групу з БПЛА – Шмигаль

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Відповідний Меморандум підписано в Києві з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

За словами Дениса Шмигаля, центральним елементом робочої групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде:

· сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БПЛА;

· розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

· зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Сторони також підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва в ключових напрямках, зокрема SAFE та PURL.

Також міністри підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО, у якому закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

Раніше повідомлялось, що ЄС хоче створити "стіну з дронів" за допомогою українських технологій. Це має пришвидшити зміцнення оборонної позиції ЄС.