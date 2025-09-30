Україна отримає 2 млрд євро на дрони – президентка Єврокомісії

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 млрд євро на виробництво безпілотників. Про це повідомляє "Укрінформ".

Відповідну інформацію президентка ЄК оголосила під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі перед стартом безпекового засідання Колегії Єврокомісії.

"Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка ЄК також акцентувала, що Європа має "дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони".

"Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО", – зауважила вона.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія має намір розгорнути масштабну захисну систему з власних безпілотників у східній Європі для посилення оборони країн НАТО від російських атак. Концепція передбачає створення так званої "стіни дронів" – Британія реалізує цей проєкт у співпраці з Україною в межах програми Project OCTOPUS.