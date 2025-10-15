Естонія передасть Україні БПЛА на десятки мільйонів євро вже найближчим часом

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Естонія цього тижня передасть Україні безпілотників на десятки мільйонів євро. Про це 15 жовтня перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО заявив естонський глава оборонного відомства Ханно Певкур, пише "Укрінформ".

Він констатував певне зменшення військової допомоги Україні та наголосив, що саме тому Естонія передає нові БПЛА. Частка внесків США в Україну цього року значно зменшилася, "тож не лише ми — всі союзники повинні допомогти Україні виграти цю війну", підкреслив Певкур.

"Тому ми вирішили, що цього тижня ми також передамо багато безпілотників вартістю десятки мільйонів на додаток до того, що ми вже зробили", – зазначив міністр.

За його словами, країна також вирішила приєднатися до Північно-Балтійського пакета допомоги PURL. Саме Північні та Балтійські країни сформують наступний пакет для Україні. До цього їх було вже чотири, кожен приблизно по пів мільярда євро.

"Тож це гарна новина. Наш внесок становитиме 12 мільйонів доларів США", – заявив Певкур .

Він додав, що Північно-Балтійський пакет буде завершено дуже скоро, можливо, навіть сьогодні. Крім того, він заявив, що в Естонії деякі компанії вже виробляють безпілотники-перехоплювачі. А наступного тижня запланований "довгий день випробувань, коли ми побачимо, наскільки вони ефективні".

Певкур наголосив, що українське ППО досі не може "побачити та зловити" близько 20-25% дронів, а росіяни вже використовують дрони "Герань 3" з реактивними двигунами.

Він також нагадав про порушення росіянами повітряного простору Естонії та ініціювання офіційним Таллінном консультацій щодо статті 4 Уставу НАТО.

"Як ми бачимо, Росія діяла навмисно, … що вони не виконали накази наших авіадиспетчерів, а також винищувачів… Якщо хтось перебуває в повітряному просторі НАТО протягом дванадцяти хвилин, це показує, що це справді довгий час, і нам потрібно було реагувати", – підкреслив Певкур.

Міністр зазначив, що повітряне патрулювання дуже важливо, зокрема, в країнах Балтії. Він також закликав подивитися разом зі східним флангом Альянсу, що ще можна зробити для його посилення.

Раніше повідомлялось, що депутати Європарламенту проголосували за "єдину відповідь" ЄС на атаки російських літаків та дронів. Також повідомлялось, що ЄС хоче створити "стіну дронів" за допомогою українських технологій. Для цього планується витратити мільярди євро.