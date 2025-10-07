Україна отримає від естонської компанії понад 150 наземних роботів THeMIS

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Естонський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics поставить в Україну понад 150 наземних роботизованих комплексів THeMIS. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поставку виконають в межах ініціативи, яка фінансується та координується Нідерландами. Значна частина транспортних засобів буде зібрана та відправлена у співпраці з нідерландською компанією VDL Defentec.

Про відправлення THeMIS стало відомо ще у вересні. Однак тоді не називалася країна, у співпраці з якою виконають постачання. Тепер міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс приєднався до Milrem Robotics та VDL для офіційного оголошення та церемонії підписання угоди на заводі VDL.

"Поставки будуть здійснюватися Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію кінцевого складання на своєму заводі в Борні. Конструкція лінії складання розроблена з урахуванням можливості масштабування, що дозволить збільшити виробництво і поставки відповідно до майбутніх потреб", – йдеться в інформації Milrem Robotics.

Естонська компанія проведе навчання українських операторів і обслуговуючого персоналу для забезпечення ефективного використання і обслуговування THeMIS на місцях.

"Ми маємо честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже продемонструвала свою цінність в бойових умовах, і ми віримо, що цей внесок істотно посилить оборонний потенціал України", – сказав гендиректор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі.

Нові комплекси доповнять 15 THeMIS, які вже експлуатуються в Україні і довели свою ефективність на полі бою з 2022 року.

THeMIS – це універсальна платформа безпілотних транспортних засобів для підтримки піхоти і підвищення ефективності на полі бою. Вона є частиною програм робототехніки або використовується в 19 країнах світу.