Україна отримала від Британії понад 85 тисяч безпілотників за пів року

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Понад 85 000 військових безпілотників було поставлено Великою Британією до України лише за шість місяців цього року. Про це повідомило Міноборони Британії.

Це стало можливо завдяки прискоренню виробництва БПЛА британськими компаніями та підтримці робочих місць в Україні та Британії.

Також міністр оборони Джон Гілі вперше підтвердив, що у 2025 році Велика Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення поставок дронів для ЗСУ.

Ці поставки містили десятки тисяч FPV-дронів ближнього радіуса дії, які мають вирішальне значення для підтримки лінії фронту України. Такі БПЛА використовуються для точних ударів, розвідки та зриву російської діяльності за лінією фронту.

У відомстві наголосили, що 15 жовтня у Брюсселі відбудеться наступне засідання Контактної групи з питань оборони України.Під час неї Джон Гілі планує звернутись до союзників та заявити, що їм потрібно "збільшити виробництво дронів, щоб перевершити ескалацію Путіна" після ударів дронів росіян по Україні та їхніх небезпечних вторгнень в повітряний простір Європи.

Також нові дані з поля бою в Україні зараз впроваджуються для сприяння масовому виробництву БПЛА-перехоплювачів Octopus. В Британії планують щомісяця постачати в Україну тисячі нових удосконалених дронів-перехоплювачів.

Раніше Велика Британія передала Україні сотні зенітних ракет LMM майже на пів року раніше, ніж планувала. Ракети виготовлені на підприємстві в Белфасті (Північна Ірландія) та входять до програми дарування британської сторони.