Україна та Норвегія запускають програму на 20 млн євро для розвитку оборонних технологій

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про підписання Меморандуму про співпрацю з Міністерством оборони Норвегії. В його межах буде запущено програму Brave-Norway. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У межах цієї програми буде загалом виділено 20 мільйонів євро на розвиток українських та норвезьких оборонних технологій. За словами Михайла Федорова, це попередній бюджет програми.

Brave-Norway передбачає такі кроки:

· запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновації у сфері БпЛА та інших оборонних технологіях;

· спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою;

· створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ.

Від України імплементатором програми стане кластер оборонних інновацій Brave1. А 10 мільйонів євро, наданих Норвегією Фонду розвитку інновацій, будуть спрямовані на грантову програму з розробки геймченджерів для війни, які тестуватимуть в Україні.

Раніше у Brave1 за підсумками виставки Defense Tech Valley 2025 заявили, що чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати в українські оборонні технології понад $100 млн та про перші закриті раунди.