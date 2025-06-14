Україна досі не отримала систему ППО Patriot з Ізраїлю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що система протиповітряної оборони Patriot, яку Київ мав отримати від Ізраїлю через США, досі не надійшла. Про це пише Суспільне. За його словами, домовленість з Ізраїлем про постачання систем ППО була, однак спочатку мова йшла не про американські системи Patriot.
За словами президента, Україна спершу домовлялася з Ізраїлем щодо отримання ізраїльсько-індійських систем ППО Barak 8, однак через напад угруповання ХАМАС на Ізраїль восени 2023 року постачання не відбулося. Після цього Київ звернувся до США з проханням про систему Patriot, яку Ізраїль міг передати для модернізації.
“Ми отримали інформацію, що можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, і є донори, щоб відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Але кінець-кінцем одна система була передана Ізраїлем Штатам для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили”, – сказав Зеленський.
Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що Ізраїль передав для потреб ЗСУ системи ППО Patriot, які отримав від США на початку 1990‑х років.