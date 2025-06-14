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Україна досі не отримала систему ППО Patriot з Ізраїлю - Зеленський

Україна досі не отримала систему ППО Patriot з Ізраїлю - Зеленський
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
14 червня, 18:15
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Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що система протиповітряної оборони Patriot, яку Київ мав отримати від Ізраїлю через США, досі не надійшла. Про це пише Суспільне. За його словами, домовленість з Ізраїлем про постачання систем ППО була, однак спочатку мова йшла не про американські системи Patriot.

За словами президента, Україна спершу домовлялася з Ізраїлем щодо отримання ізраїльсько-індійських систем ППО Barak 8, однак через напад угруповання ХАМАС на Ізраїль восени 2023 року постачання не відбулося. Після цього Київ звернувся до США з проханням про систему Patriot, яку Ізраїль міг передати для модернізації.

“Ми отримали інформацію, що можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, і є донори, щоб відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Але кінець-кінцем одна система була передана Ізраїлем Штатам для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили”, – сказав Зеленський.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що Ізраїль передав для потреб ЗСУ системи ППО Patriot, які отримав від США на початку 1990‑х років.

Зброя Україна Ізраїль MIM-104 Patriot
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