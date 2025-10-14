США зможуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk – Financial Times

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

США зможуть поставити Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, що суттєво не вплине на динаміку бойових дій та ситуацію на полі бою. На цьому наголосила директорка оборонної програми в аналітичному центрі Center for a New American Security Стейсі Петтіджон, пише Financial Times.

За даними видання, Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня, щоб обговорити, як вони можуть змусити російського лідера сісти за стіл переговорів, зокрема через можливість постачання Києву ракет Tomahawk.

Хоча далекобійні ракети можуть доповнити власні ударні дрони та крилаті ракети України великої дальності "у великих комплексних залпах із більшим ефектом", вони "все одно будуть дуже обмеженою можливістю... безумовно, недостатньою, щоб забезпечити тривалі глибокі удари по Росії", додала Стейсі Петтіджон.

Колишній чиновник Пентагону, а нині співробітник аналітичного центру Центр стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан заявив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

Проте у 2022 році Пентагон придбав лише 200 ракет та вже витратив понад 120. Водночас Міністерство війни США запросило фінансування лише для 57 додаткових Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.

Пентагон, за даними видання, відмовився коментувати, скільки ракет він має в наявності.

Раніше повідомлялось, що в США показали нову наземну пускову установку X-MAV для крилатих ракет Tomahawk, яка може нести чотири одиниці озброєння одночасно. Новинку розробила компанія Oshkosh Defense.