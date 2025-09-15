Дві українські компанії почали масове виробництво автономних дронів

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український виробник дронів Vyriy та вітчизняний розробник систем автономності "Четвертий Закон" оголосили про початок масового виробництва безпілотників з донаведенням. Про це йдеться в преслерізі "Четвертого Закону".

Стверджується, що базою для нової лінійки стане БПЛА Vyriy-10. Тепер ці дрони оснащуватимуть модулем донаведення TFL-1.

CEO розробника автономності Ярослав Ажнюк розповів, що впрововж минулих місяців модулі TFL-1 постачали у низку бойових бригад. За його словами, використання системи підвищило ефективність уражень дронів у 2-4 рази, а от вартість зростає на 10%.

Водночас CEO Vyriy Олексій Бабенко переконаний, що штучний інтелект – це реально працюючий інструмент ураження. Компанія вирішила впроваджувати TFL-1 на свої дрони, тож чекає збільшення кількості уражень вже з наступного місяця.

У "Четвертому Законі" акцентували, що за кожне ураження цілі за допомогою дронів з системою донаведення військові отримуватимуть додатковий "є-бал". Йдеться про офіційну систему заохочення українських захисників за знищення техніки та живої сили російської армії. Накопичені бали можна використати на спеціалізованому маркетплейсі Brave1. Один є-бал приблизно дорівнює 10 тис. грн у перерахунку на вартість техніки, яку можна за нього придбати.

"Ми хотіли, щоб донаведення мінімально вплинуло на фінальну ціну дрона, і нам це вдалось зробити. Vyriy-10-TFL-1 коштуватиме всього 18,5 тис. грн, що робить його дуже конкурентним навіть в порівнянні з ціною класичного FPV-дрона", – пояснив Олексій Бабенко.

Модуль TFL-1 – система на основі машинного зору, яка працює за принципом "вистрілив і забув": бортовий комп’ютер із алгоритмами ШІ бере управління після візуальної детекції цілі, забезпечуючи влучання навіть в умовах дії РЕБ та додаткових радіозавад.

Ярослав Ажнюк очікує, що що вже через 6–9 місяців більшість дронів на фронті матимуть подібні системи автономності.

Нагадаємо, що раніше Ярослав Ажнюк повідомив про кодифікацію кількох продуктів "Четвертого Закону". Мова про FPV першого рівня автономності Лупиніс-10-TFL-1, а також модуль автономності TFL-1.

У липні "Четвертий Закон" оголосив про перший раунд фінансування від групи венчурних фондів та ангельських інвесторів з ЄС, США та Канади. Тоді ж компанія вперше публічно розповіла про свої продукти.