Виробництво в Україні локалізують вже 25 закордонних оборонних компаній – Шмигаль

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Уже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в коментарі виданню Politico.

"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", – зауважив голова оборонного відомства.

Денис Шмигаль також зазначив: щоб мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, уряд створює Defence City.

"Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", – пояснив міністр.

На початку вересня Денис Шмигаль повідомив, що Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City. 21 серпня народні депутати проголосували за два документи: № 13420 та № 13421. На офіційному сайті ВР вказано, що № 13420 справді повернуто з підписом від Президента України. Однак щодо № 13421 такої інформації досі немає.