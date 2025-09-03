Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Україна планує підписати з Філіппінами меморандум про взаєморозуміння, який відкриє шлях до співпраці у сфері оборонних технологій, зокрема — до спільного виробництва безпілотників. Очікується, що документ буде погоджено до жовтня, після чого українська делегація, включно з представниками Міністерства оборони, прибуде до Маніли для подальших переговорів. Про це пише Naval News.

За словами посла України у Філіппінах Юлії Федів, Україна зараз розробляє різноманітні моделі дронів і пропонує варіанти співпраці різним країнам, включно з обміном технологіями та досвідом. Федів підкреслила, що Філіппіни є надійним партнером у регіоні, тому Україна готова ділитися як успішними рішеннями, так і уроками, отриманими внаслідок війни.

Як пише видання, з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, Україна значно розширила виробництво безпілотних апаратів, в тому числі і морських. Українські компанії створили кілька типів надводних безпілотників, які активно застосовуються проти військових кораблів Чорноморського флоту рф.

Аналітик, експерт з OSINT та автор Naval News, Х.І. Саттон, зазначає, що Україна стала світовим лідером у практичному застосуванні надводних безпілотних платформ і має компанії, здатні їх проєктувати, будувати та консультувати інші держави з цього приводу. За його словами, безпілотники українського типу можуть стати серйозним викликом для Китаю, який стає дедалі напористішим у Західно-Філіппінському морі.

Інші експерти також вважають, що досвід України може бути корисним Філіппінам, які модернізують свої збройні сили та шукають асиметричні рішення для протидії військовій перевазі Китаю в регіоні. Міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро раніше заявляв, що країна розглядає безпілотні морські системи як тимчасову альтернативу підводним човнам.

До слова, на виставці MSPO 2025 у Польщі, Естонія показала морський дрон EUROMITE, яким можна керувати з планшета.