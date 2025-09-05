Україна та Данія запускають першу лінію спільного виробництва БПЛА – Зеленський

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Данії запускається перша лінія спільного з Україною виробництва дронів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, пише "Укрінформ".

" Зараз ми розвиваємо копродакшн з країнами Європи. І перша лінія вже запустилась в Данії. Принаймні, ми про все домовились, вона зараз запускається. Такі лінії будуть відкриватися з іншими країнами Європи " , – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що 4 липня Україна та Данія підписали угоду, в межах якої українським виробникам ОПК дозволяється експортувати технології. Крім того, цього року Данія виділить 1,26 млрд євро на далекобійні українські БПЛА.

Варто наголосити, що Україна співпрацює у сфері дронів і з іншими країнами. На виставці MSPO 2025 в Польші делегація оборонної промисловості Тайваню уклала меморандуми про співробітництво з польськими та українськими партнерами у сфері безпілотних технологій.

Також раніше повідомлялося, що Україна та Філіппіни планують спільне виробництво дронів.