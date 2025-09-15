Єврокомісар переконаний, що Україна має бути частиною Європейського оборонного союзу

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

ЄС має включити Україну у власне оборонне планування, щоб підвищити рівень захищеності від потенційної агресії з боку росії. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Моє завдання, яке президентка Єврокомісії визначила у моїх функціональних обов’язках, полягає в розробці та впровадженні концепції справжнього Європейського оборонного союзу, який я розглядаю як певну нову архітектуру безпеки на європейському континенті, що включатиме в тому числі Україну, Велику Британію та Норвегію, щоб ми мали всі можливості для того, щоб стати максимально сильними", — підкреслив єврокомісар.

За словами Кубілюса, росія може "випробувати Статтю 5 протягом трьох-п'яти років, тобто розпочне агресію проти, можливо, країн на східному фланзі". Він також заявив, що армія ворога зараз сильніше, ніж була у 2022 році, також вона може застосовувати мільйони дронів для атаки.

При цьому, єврокомісар визнав, що ЄС наразі, ймовірно, не перебуває "на піку своєї форми, щоб захистити себе від такої перевіреної боями армії".

Саме, щоб запобігти цьому, Євросоюзу та Європейському оборонному союзу потрібна українська армія.

"Разом з тим на демократичній стороні нашого європейського континенту є ще одна перевірена в боях армія — армія України. Також Україна має перевірену війною оборонну промисловість. І не включити Україну до нашого оборонного планування було б великою помилкою", — наголосив Кубілюс.

Крім того, за словами єврочиновника, американці можуть зосередитися на Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб мати противагу китайській військовій присутності. Саме того Європі треба думати, як захистити себе самостійно.