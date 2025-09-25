Український фонд стартапів інвестував понад 61 млн грн у технології подвійного призначення

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Український фонд стартапів (УФС) виділив 61,5 млн грн на підтримку 49 компаній, що розробляють технології подвійного призначення (dual-use). Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Dual-use стартапи — це компанії, чиї розробки можуть застосовуватися як у цивільному, так і у військовому секторі. Вони охоплюють широкий спектр напрямів: від медицини та освіти до оборони, безпеки й логістики.

З початком повномасштабної війни чимало технологічних компаній почали працювати на оборонний комплекс. Досвід України на треку dual-use — колосальний. Наші компанії гнучкі, адаптивні, здатні швидко змінювати продукт, масштаби виробництва й ринки збуту", - заявив Михайло Федоров.

Приклади підтриманих проєктів:

Aspichi Luminify. Команда розробляла VR-рішення для психологічного добробуту, але після початку війни зосередилася на VR-реабілітації військових із ПТСР. Отримала грант $35 000 та підтримку участі у міжнародних технологічних місіях (CES у Лас-Вегасі, Slush у Гельсінкі).

Mantis Analytics. Платформа на основі штучного інтелекту, яка раніше допомагала бізнесу ухвалювати стратегічні рішення. Зараз її використовують оборонні структури для аналізу загроз і планування.

UA Damage. Спочатку команда створила систему для оцінки пошкоджень житлової інфраструктури. Згодом розробила технологію гуманітарного розмінування: дрони в реальному часі визначають небезпечні предмети. Стартап отримав гранти від Brave1 ($25 000 і $50 000) та презентував рішення на IT Arena й Dual Use Meetup.

Rovertech. З початку повномасштабної війни компанія розробляє мобільні наземні роботизовані системи для логістики, евакуації поранених і розмінування. Їхні рішення дозволяють виконувати завдання без ризику для людей.

Drill App. Інтерактивна платформа для вогневої та медичної підготовки, захищена від кіберзагроз. Її додаток завантажили понад 200 тис. користувачів у світі через Google Play та AppStore. УФС надав цій платформі грант $35 000.

FarSight Vision. Розробка для роботи у зонах без GPS та LIDAR, яка використовує нейронні мережі для пришвидшеного спостереження. У листопаді 2024 року стартап отримав грант у 2 млн грн на виробництво FSV Mappers, а також підтримку для участі у міжнародних заходах.

Міністр також наголосив, що українські стартапи подвійного призначення на сьогодні демонструють практичну користь як для оборони, так і для цивільних галузей, завдяки чому здобувають міжнародне визнання.