До експлуатації у війську допустили комплекс із FPV-дронами, які розганяються до 149 км/год

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Ударний безпілотний авіаційний комплекс "УД-10" української компанії Aero Center допустили до експлуатації у Силах оборони України. Про це пише "Мілітарний" із посиланням на виробника.

Українські оборонці використовують цей комплекс на фронті з 2024 року. Тепер він пройшов офіційну кодифікацію Міністерства оборони.

За інформацією видання, "УД-10" складається з 10-дюймових FPV-дронів-камікадзе, а також наземної станції керування та контролю. Його призначення – виконання бойових задач з ураження живої сили та техніки ворога.

Стверджується, що безпілотник може пролетіти 15 км із вантажем вагою 2,5 кг. При цьому з максимальним корисним навантаженням 3,5 кг він здатен подолати 11 км. Для розгортання комплексу та підготовки його до роботи виставить 5,5 хвилин.

"Максимальна швидкість, яку здатен розвинути безпілотник, підтверджена при кодифікації, – 149 км/год, його крейсерська швидкість – 67 км/год", – посилається видання на виробника.

БПЛА комплексу можуть бути оснащені котушкою з оптоволокном довжиною 10 км, яка кодифікована в Україні. Крім того, дрони можуть мати цифровий відеозв'язок та комбінацію камер.

За твердженням Aero Center, під час застосування комплексу на Покровському напрямку пілотам Сил безпілотних систем вдалося подолати дроном 29 км без втрати відео.

Раніше повідомлялося, що "Українська бронетехніка" кодифікувала власний FPV-дрон на базі 60-мм осколкової міни.