Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр
Підтримати УП
Межа Оборонка

Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО – Федоров

Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО – Федоров
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
15 серпня, 17:11
0

Для захисту українського неба створюють комплекс ППО класу "повітря-повітря", який здатний захищати великі території. Його розробляє команда MaXon, яка є учасником кластера Brave1. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"+1 рішення для захисту небаучасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря". Захист неба від ворожих дронів – один із пріоритетів української оборонки", – написав він.

Технічні характеристики нової розробки урядовець не навів. Однак уточнив, що йдеться про систему з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами.

Також поки не повідомляється, коли система стане на бойове чергування. Проте, за даними Михайла Федорова, нова система вже проходить бойові випробування в Київській та Чернігівській областях.

Водночас міністр наголосив, що завдяки підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. У межах наступного раунду команда продовжує фандрейзинг, щоб прискорити R&D та масштабування нової системи.

Михайло Федоров також заявив, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1.

Раніше повідомлялось, що "Дикі Шершні" розігнали свій дрон-перехоплювач Sting до 315 км/год.

ППО Україна Зроблено в Україні Brave1 Михайло Федоров
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні