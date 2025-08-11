У США запустять "Amazon з безпілотниками" за аналогією з українським Brave1 Market

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Восени 2025 року армія США запустить новий онлайн-майданчик, де можна буде придбати безпілотні системи. Платформа буде подібною до Amazon, зокрема за інтерфейсом. На ній підрозділи зможуть вибирати перевірені рішення за ціною та продуктивністю напряму, оминаючи тривалий бюрократичний процес, притаманний Пентагону в останні роки. Про це пише Defence Blog.

На платформі будуть представлені рішення, які можна буде фільтрувати за вартістю та продуктивністю, що дозволить переглядати, порівнювати та вибирати дрони, а також швидше купувати їх.

В армії вже заявили, що цей підхід є частиною ширших зусиль щодо оптимізації оцінки, закупівлі та розгортання безпілотних систем, який спростить і пришвидшить процес на всіх етапах.

Схоже, що в Міністерстві оборони США розуміють, що швидкість закупівель має вирішальне значення в сучасних конфліктах, особливо якщо це стосується безпілотних систем. Тому Штати вивчають досвід України в цьому напрямку, зокрема ринок оборонних технологій Brave1 Market.

Цю систему запустили у нас в країні на початку 2025 року. На ринку підрозділи можуть напряму купувати технології від безпілотників і до програмних рішень, які потрібні на фронті вже зараз.

На Brave1 Market вже є понад 1000 інноваційних рішень. Серед них доступні безпілотні літальні та наземні системи, засоби радіоелектронної боротьби, платформи на основі штучного інтелекту, боєприпаси та різні програмні застосунки.

При цьому є як відкритий каталог, так і конфіденційні списки. До першого військовослужбовці можуть отримати доступ після авторизації в застосунку "Дія", а ось другий доступний лише через систему "Дельта", якою користуються виключно військові.

Причому це не єдина подібна система в Україні. Ще у вересні минулого року державний оператор тилу презентував DOT-Chain – інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ. Це дозволило прискорити процес забезпечення військових всім необхідним. В Міноборони України заявили, що нова система скоротила час поставок учетверо, оскільки в одній системі тепер є заявки, накладні і підписи, а сам процес автоматизований.

Щодо американської системи, то нова платформа повинна забезпечити конкурентне середовище для промисловості і скоротити час на вибір і закупівлю обладнання. Поки не повідомляється, скільки систем буде спершу доступно на платформі, однак в США пообіцяли, що зосередяться на перевірених постачальниках та рішеннях.