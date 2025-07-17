У США представили власну недорогу версію іранського "Шахеда"

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У США представили нову безпілотну систему LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), яка позиціонується як дешевий і функціональний аналог іранського дрона Shahed-136. Про це пише Defence Blog.

Презентація дрона, на якій був присутній міністр оборони США Піт Хегсет, відбулася у внутрішньому дворі Пентагону в межах демонстрації автономних систем для багатодоменних операцій. Розробником БПЛА є аризонська компанія SpektreWorks.

LUCAS класифікується як надійний та економічно ефективний безпілотник, придатний до використання в складних умовах із мінімальними логістичними потребами. Він має відкриту архітектуру, яка дозволяє інтегрувати різні типи корисного навантаження – від розвідки до ударних місій і комунікаційної підтримки.

Апарат може функціонувати як цільова мішень або як бойовий дрон з опціональним живленням. Серед доступних варіантів запуску – старт із вантажівки або за допомогою ракетного прискорювача. Це дозволяє швидко розгортати систему без спеціальної підготовки персоналу.

LUCAS здатний автономно взаємодіяти з іншими апаратами та виконувати удари, використовуючи мережецентричні можливості, з нижчими витратами порівняно з традиційними платформами. Бортова мережа дрона підтримує дистанційне перемикання обладнання під час польоту та живлення від джерел 28V і 12V.

Очікується, що LUCAS також виконуватиме роль ретранслятора. За даними SpektreWorks, система вже пройшла випробування і готова до виробництва.

Аналітики вважають, що LUCAS зможе посилити потенціал США для розосереджених операцій, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.