У США створили дрон-камікадзе з ШІ, яким може керувати звичайний піхотинець

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Стартап DFA Systems зі США розробив безпілотник-камікадзе Precision Flying Grenade (PFG), який достатньо простий, щоб його могла використовувати звичайна піхота. Про це повідомляється на сайті компанії.

Виробник заявив, що в Україні безпілотники FPV показали свою цінність, але також і обмеження. Головними з них стала вразливість таких дронів до РЕБ, а також складність керування ними. Навчання на пілота дрона вимагає сотень годин тренажерних та живих тренувань для ефективної роботи.

Наголошується, що виробник планує надати невеликим підрозділам можливість виконувати місії, які раніше вимагали ресурсів батальйонного чи бригадного рівня.

"DFA Systems розв'язує ці проблеми своїм першим продуктом: недорогим, одноразовим, модульним ударним безпілотником з інтегрованими можливостями штучного інтелекту та комп'ютерного зору, спеціально розробленим для подолання ворожих середовищ радіоелектронної боротьби. Кожна система достатньо мала, щоб окремий солдат міг носити з собою кілька одиниць разом зі стандартним місійним спорядженням" , – сказано в заяві стартапу.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

DFA Systems

А в іншій заяві в LinkedIn компанії йдеться, що для того, щоб дрони одноразового застосування Групи 1 прийняли на озброєння американські військові, БПЛА повинні бути такими ж простими у використанні, як і будь-яка інша зброя, яку носить стандартний піхотний взвод. Іншими словами, керування дроном має бути не складнішим використання кулемета чи гранатомета.

Щодо технічних аспектів, то PFG мають ШІ-системи для розпізнавання цілей та пілотування. Дрони керуються по радіоканалу, а також, у вигляді опції, по оптичному кабелю. Час польоту становить 20 хвилин, а дальність може сягати 10 км. Бойова частина може бути осколковою чи кумулятивною. Окремо зазначено, що піхота має можливість переносити в рюкзаку до восьми таких дронів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

DFA Systems

Раніше повідомлялось, що українська компанія DevDroids представила дрон-ретранслятор "Рекрут" з дротовим живленням. Новинка виконує функцію повітряного ретранслятора, підтримуючи передачу сигналу у випадках, коли прямий канал зв’язку з наземними системами ускладнений або відсутній. Дрон може перебувати в повітрі до п'яти годин.