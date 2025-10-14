У США створили ШІ-систему, яка забезпечить ситуаційну обізнаність на полі бою

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія Leonardo DRS зі США представила SAGEcore – програмне забезпечення, розроблене для того, щоб надати військам повну картину поля бою в режимі реального часу. Про це пише Military AI.

Система поєднує штучний інтелект (ШІ), машинне навчання та периферійні обчислення для обробки даних безпосередньо на транспортних засобах, кораблях, літаках і навіть космічних об'єктах.

Завдяки тому, що обробка відбувається на місці, знижується затримка, тобто SAGEcore забезпечує безперебійну роботу навіть у разі відключення мережі та підвищує надійність.

Програмне забезпечення об'єднує дані з радарів, інфрачервоних сенсорів та інших розвідувальних джерел, після чого формує єдине зображення поля бою в режимі реального часу. Така миттєва обізнаність допомагає військам виявляти загрози, відстежувати цілі та координувати командування та управління з більшою точністю.

Система SAGEcore створена на основі відкритих стандартів та інтегрується з існуючими військовими системами та масштабується.

"Новинка не лише в технологіях, а в тому, як ми спроєктували їх для спільної роботи на тактичному фронті . Наша платформа поєднує штучний інтелект, інтеграцію датчиків та посилені обчислення, щоб відчувати — і розуміти — дедалі складніший простір бою", — сказав головний операційний директор Leonardo DRS Джон Бейлуні .

