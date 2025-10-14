У США створили ШІ-систему, яка забезпечить ситуаційну обізнаність на полі бою

Компанія Leonardo DRS зі США представила SAGEcore – програмне забезпечення, розроблене для того, щоб надати військам повну картину поля бою в режимі реального часу. Про це пише Military AI.
Система поєднує штучний інтелект (ШІ), машинне навчання та периферійні обчислення для обробки даних безпосередньо на транспортних засобах, кораблях, літаках і навіть космічних об'єктах.
Завдяки тому, що обробка відбувається на місці, знижується затримка, тобто SAGEcore забезпечує безперебійну роботу навіть у разі відключення мережі та підвищує надійність.
Програмне забезпечення об'єднує дані з радарів, інфрачервоних сенсорів та інших розвідувальних джерел, після чого формує єдине зображення поля бою в режимі реального часу. Така миттєва обізнаність допомагає військам виявляти загрози, відстежувати цілі та координувати командування та управління з більшою точністю.
Система SAGEcore створена на основі відкритих стандартів та інтегрується з існуючими військовими системами та масштабується.
"Новинка не лише в технологіях, а в тому, як ми спроєктували їх для спільної роботи на тактичному фронті. Наша платформа поєднує штучний інтелект, інтеграцію датчиків та посилені обчислення, щоб відчувати — і розуміти — дедалі складніший простір бою", — сказав головний операційний директор Leonardo DRS Джон Бейлуні.
Раніше повідомлялось, що українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО. Під час навчань за її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ – морських, підводних, наземних та повітряних.