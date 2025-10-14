У США показали наземну пускову установку для чотирьох ракет Tomahawk

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Американська компанія Oshkosh Defense показала на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні сімейство самохідних пускових установок FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles). В його складі представили X-MAV (Extreme Multi-mission Autonomous Vehicle) — пускову установку для крилатих ракет Tomahawk. Про це пише Naval News.

Зазначається, що ця версія оснащена чотирма ракетами Tomahawk, що схоже на корисне навантаження пускових установок Typhon, які зараз є на озброєнні армії США.

X-MAV Naval News

"X-MAV від Oshkosh – це спеціалізована пускова установка з можливістю автономного пуску. Вона є ідеальною платформою для програми CAML-H (Common Autonomous Multi-Domain Launcher Heavy) для багатоцільових місій та формувань. X-MAV уперше буде представлений із чотирма керованими ракетами Tomahawk для ураження наземних цілей", – йдеться в заяві компанії.

Також Oshkosh показала середню багатоцільову автономну машину (M-MAV) – це пускова установка РСЗВ (реактивна система залпового вогню) на базі середньої вантажівки FMTV. M-MAV може стріляти всіма ракетами сімейства боєприпасів РСЗВ, включно з GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS та майбутніми ракетами Joint Reduced Range Rocket (JR3) від Lockheed Martin.

M-MAV Naval News

Найменшим представленим транспортним засобом FMAV є легкий багатоцільовий автономний транспортний засіб (L-MAV). Він є носієм дронів-камікадзе Switchblade 600 та РЕБ-системи BlueHalo Titan.

Всі три пускові установки Oshkosh Defense

Як відомо, нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив про готовність надіслати Україні Tomahawk, якщо росія не припинить війну. Водночас він назвав цю зброю "дуже наступальною".

До слова, влітку стало відомо, що Німеччина вивчає можливість купівлі у США мобільних пускових установок Typhon, які здатні запускати далекобійні крилаті ракети Tomahawk.