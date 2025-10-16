У США представили наземний FPV-безпілотник, здатний їздити догори дриґом

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Американський стартап-виробник дронів Liminal Industries оголосив про запуск своєї наземної системи DUEL-V. Про це пише Defence Blog.

Компанія позиціює новинку як наземний FPV-безпілотник, який створено для сучасних умов війни.

"DUEL-V створений для швидкого масштабування та радикальної продуктивності. Це наземний FPV-безпілотник. Швидкий, одноразовий та створений для нової ери розподіленої війни", – сказав генеральний директор і засновник Liminal Industries Бредлі Балзер.

Новій наземний дрон може працювати, навіть у перевернутому стані, що актуально на пересіченій місцевості. Така можливість передбачена для мінімізації відмови та підтримки працездатності транспортного засобу після зіткнень або перекидань.

У Liminal Industries наголошують, що DUEL-V оптимізований для швидкого виробництва та розгортання у великих масштабах. Дрон призначений для роботи там, де звичайні транспортні засоби не можуть працювати — через особливості місцевості, ризик втрат або обмеження у вартості.

