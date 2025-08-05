У російських "Шахедах" виявляють індійські компоненти – Єрмак

У російських ударних дронах виявляють індійські компоненти. Мова про БПЛА, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема "Шахед"/"Герань". Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він акцентував на необхідності позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Водночас керівник ОП додав, що "купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру".

Також він послався на статтю Hindustan Times про індійські компоненти у дронах ворога. Із посиланням на інформовані джерела видання написало, що Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Євросоюзом питання про використання в дронах електронних компонентів, виготовлених або зібраних індійськими компаніями.

Мова про дві компанії – Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor. Розслідування української сторони виявило, що електронні компоненти цих фірм використовувалися росією у виробництві Shahed 136.

Джерела додали, що формально компанії не порушили жодних індійських законів. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що експорт товарів подвійного призначення з Індії відповідає її міжнародним зобов'язанням щодо нерозповсюдження та ґрунтується на внутрішній правовій та нормативній базі. У відомстві також повідомили про відповідну перевірку.

Нагадаємо, що в квітні 2025 року ГУР МО України повідомило, що вперше у російській зброї виявили компонент індійського виробництва. Це тактовий буфер від Aura Semiconductor.

На початку липня в ГУР заявили про тенденцію заміни західних комплектуючих у російських ударних БПЛА на китайські. Зазначалося, що в БПЛА "Герань-2" (одна з назв "Шахеда" в росії), які були виявлені в травні 2025 року, частка китайської електроніки зросла до 60-65%.