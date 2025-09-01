Польща готується представити власну крилату ракету Lanca

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Польська компанія WB Group, відома розробкою безпілотних систем, готується до презентації нової крилатої ракети під назвою Lanca ("Спис"), повідомляє "Мілітарний".

Офіційна демонстрація ракети відбудеться на міжнародній оборонній виставці MSPO 2025, яка стартує найближчим часом. Фото ракети були оприлюднені у соцмережі X військовим ентузіастом @ArkadiuszMolis1, який отримав доступ до експозиції до її відкриття.

Судячи з зображень, як пише видання, Lanca має складані крила та твердопаливний прискорювач, що дозволяє їй набирати висоту і швидкість перед запуском основного турбореактивного двигуна. Ракета буде адаптована для контейнерного запуску з наземних або морських платформ.

Крилата ракета Lanca @TrompBK

У носовій частині конструкції помітний виріз, який може свідчити про наявність головки самонаведення або оптичної системи навігації для польоту з огинанням рельєфу. Технічні характеристики, зокрема бойова частина та дальність дії ракети, наразі поки не відомі.

До слова, компанія WB Group повідомила, що запустила виробництво своїх розвідувальних дронів FlyEye в Україні. Виробництво запустили на початку 2025 року на одному з українських підприємств, однак про початок виробництва не повідомлялось з міркувань безпеки.