У Пентагоні завершили розробку плану протиракетної оборони "Золотий купол", але вартість не назвали

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив розробку плану американської системи протиракетної оборони "Золотий купол", але у Пентагоні відмовилися надати будь-які подробиці щодо вартості системи. Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що на систему захисту може піти загалом $175 млрд. А от Бюджетне управління Конгресу оцінює загальну вартість "Золотого купола" на рівні $542 млрд протягом 20 років.

За словами речниці Пентагону Кінгслі Вілсон минулого місяця, це буде "дуже дорога програма". Вона також додала, система "дуже критична та важлива", тому було б "не обов'язково" говорити про детальну вартість.

Задачею "Золотого купола" є розширення кількості та складності загроз, які США можуть подолати. Для цього планується інтеграція кількох нових елементів до наявної системи протиракетної оборони.

Критики вказують на астрономічну вартість проєкту та його складність. За словами аналітика з питань оборони Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісона, вартість може коливатися залежно від кількості загроз, її типів, рівня географічного охоплення та інших показників.

Зараз "Золотий купол" перевіряється, однак подробиць поки не наводиться.

"Наразі він проходить перевірку, і наразі додаткової інформації немає, тому оперативна безпека має бути на першому місці", – йдеться у заяві Пентагону.

При цьому генерал Гетлайн заявляв, що йому дали 60 днів на розробку.

"По суті, мені дали 60 днів, щоб розробити об’єктивну архітектуру", – сказав він у липні на конференції з космічних інновацій.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп анонсував "Золотий купол". За словами Президента США, його введуть в експлуатацію протягом трьох років. Американський лідер також підкреслив, що всі компоненти проєкту будуть вироблені в США, створивши тисячі високотехнологічних робочих місць.