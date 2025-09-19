У КНДР створили ударний БПЛА, який нагадує американський дрон

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Лідер КНДР Кім Чен Ин побував на випробуваннях безпілотників та наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту. Про це пише Reuters із посиланням на медіа KCNA.

Мова про дві розробки: ударний безпілотник літакового типу "Кумсон" та розвідувальний БПЛА.

Технічні характеристики безпілотника "Кумсон" не розкриваються, однак візуально він схожий на американський RQ-4 Global Hawk. Щодо другого БПЛА, то подробиць про цю розробку теж немає.

RQ-4 Global Hawk

Загалом КНДР продовжує нарощувати свої сили та військові технології. Раніше на одному з найбільших підприємств країни із випуску боєприпасів у Північній Кореї запустили нову автоматизовану систему конвеєрного виробництва ракет.

Точне розташування підприємства наразі невідомо, але експерти вважають, що воно знаходиться у провінції Чаган неподалік від кордону між КНДР та Китаєм, де зосереджені всі військові заводи країни.