Північна Корея показала на оборонній виставці свою версію російського ЗРГК "Панцирь"

У Пхеньяні, столиці КНДР, відбулася виставка зброї "Оборонний розвиток 2025", на якій Північна Корея вперше продемонструвала нове покоління військових технологій. Серед представлених зразків — зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, встановлений на гусеничному шасі. Про це пише Defence Blog.

Система, за зовнішніми ознаками, нагадує російський ЗРГК "Панцирь", однак адаптована для гусеничної платформи. Такий тип шасі має забезпечувати кращу прохідність у складних умовах місцевості.

Російський ЗРГК "Панцирь-С1" на базі КамАЗ-6560

Передбачається, що комплекс призначений для супроводу сухопутних підрозділів, надаючи їм захист від безпілотників та авіаційних засобів ураження на малих відстанях. Він також може виконувати роль елемента багаторівневої протиповітряної оборони, прикриваючи стратегічні об’єкти та доповнюючи далекобійні зенітні системи. Технічні характеристики комплексу офіційно не розголошуються.

Російський ЗРГК "Панцирь-С1" на гусеничній базі ГМ352М1Е

Подібні гусеничні модифікації "Панциря" наразі розробляються в Росії як заміна застарілих комплексів "Тунгуска". Їхнє призначення — захист від безпілотників і підтримка багаторівневої системи ППО, зокрема прикриття стратегічних об’єктів та довготривалих ракетних установок.

Нагадаємо, що ЗРГК "Панцирь-С1" має комбіноване озброєння для зони ураження цілей на ближній дистанції: ракети (12 одиниць) та автоматичні гармати (1400 снарядів). Ракети можуть вражати цілі на відстані до 20 км і на висоті до 15 км. Гарматне озброєння (дві 30-мм двоствольні гармати) слугує для ураження цілей на відстані до 4 км. Модернізована версія "Панцирь-С1М" отримала нові ракети, які збільшили дальність ураження до 30 км та висоту до 18 км, а дальність виявлення цілей зросла до 75 км.

Повідомляється, що КНДР отримала від Росії морську версію комплексу "Панцирь-МЕ", яку вже встановлено на першому північнокорейському есмінці. Це свідчить про розширення військово-технічної співпраці між РФ та КНДР.

Російський ЗРАК "Панцирь-МЕ"

Як пише Defence Blog, виставка зброї в Пхеньяні мала подвійне призначення: демонстрацію технологічного прогресу та передачу сигналу іншим країнам про здатність КНДР адаптуватися до сучасних викликів у сфері оборони, попри міжнародні санкції.

До слова, нещодавно оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України ліквідували чотири північнокорейські САУ "Коксан" калібру 170 мм, які були на озброєнні в Росії.