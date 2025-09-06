У Києві провели змагання з перегонів FPV-дронів

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У Києві відбувся Всеукраїнський турнір з перегонів FPV-дронів, присвячений пам’яті майора Головного управління розвідки Міноборони України Ростислава Пархоменка. Про це повідомила пресслужба ГУР МО України.

Ростислав Пархоменко очолював групу спецпризначенців, яка на початку повномасштабного вторгнення діяла в районі Бучі та Ірпеня, знищивши понад 20 одиниць російської бойової техніки. Згодом він працював на південному напрямку, де одним із перших застосував новітні безпілотні засоби ураження. Загинув майор Пархоменко під час виконання бойового завдання.

“Ростислав стояв біля витоків безпілотних систем, бо розумів, що сила української армії — у технологіях, відвазі та людях. Це турнір демонструє єдність війни та спорту, сили й розуму. Показує, що Україна може створювати нові продукти та бореться”, — згадував про Ростислава генерал-майор Віктор Хоренко.

У дитячому заліку перемогу здобув Назар Карманніков (Free Sky Ukraine), друге місце — Михайло Бондарець (ЩукаTEAM), третє — Кем Юнлю (Школа PROFPV). Серед військових найкращим став учасник під позивним "Гаджет", за ним — "Джеф" та "Чіф".

“Приємно бачити, як розвивається цей молодий вид спорту, дуже актуальний у наші часи, оскільки тут застосовуються технології, потрібні на полі бою. Але головне — це те, що вшановується пам’ять наших героїв. Вони живі, допоки ми дбаємо про їхню пам’ять”, — наголосив заступник міністра молоді та спорту Віталій Лавров

Раніше ГУР показало ексклюзивне відео операції українських спецпризначенців воєнної розвідки у Чорному морі, яка відбувалася в серпні 2025 року. За підсумками рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників, бійці ГУР знищили ворожі катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".