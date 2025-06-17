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Десятки збитих дронів за 140 пострілів: у Франції представили нову 40-мм зенітку

Десятки збитих дронів за 140 пострілів: у Франції представили нову 40-мм зенітку
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
17 червня, 14:57
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Французькі оборонні компанії KNDS France і Thales спільними зусиллями створили та представили нову 40-мм зенітну артилерійську установку. Вона називається RAPIDFire та є наземним варіантом однойменної корабельної артустановки, пише Defense Express.

Особливість новинки, як стверджується, – це здатність збивати кілька десятків безпілотників ворога завдяки боєкомплекту зі 140 пострілів.

За інформацією французького видання, артустановка має 40-мм автоматичну гармату 40CTA, РЛС та модуль управління, інтегровані в одну башту. Опціонально RAPIDFire можна обладнати шістьма пусковими установками під зенітні ракети малої дальності. Заявлена дальність ураження повітряних цілей – 4 км.

Для стрільби з RAPIDFire має використовуватися програмований 40-мм снаряд A3B Airburst. Роботи по цьому боєприпасу ще тривають, тож орієнтовний час повної готовності артустановки до бойового застосування відкладається на 2027 рік.

Проте інтерес до розробки вже проявили у ВПС Франції – щоб захищати авіабази від різних типів безпілотників. Французькі виробники презентували установку в межах виставки у Ле-Бурже.

До слова, раніше німецька компанія Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, презентувала на виставці оборонних технологій у Нюрнберзі зенітний дрон Cicada.

Дрони Зброя БПЛА Оборона
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