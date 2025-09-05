У 33-й бригаді показали НРК "Лють" з кулеметом, який стріляє краще за людину

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У 33-й окремій механізованій бригаді створено взвод наземних роботизованих комплексів, який може виконувати різні задачі. Одним із роботів є НРК "Лють" з кулеметом, який перевершив в стрільбі людину. Про це йдеться в соціальних мережах Сухопутних військ ЗС.

Це чотириколісна платформа з кулеметом М-240 калібру 7,62 на 550 набоїв. Зазначається, що похибка при стрільбі дуже мала, незалежно від того як стріляти: довгими чи короткими чергами, або одиночними. На відео робот буквально розпилив мішень пострілами. Тобто такий НРК зможе ефективно знищувати піхоту ворога.

Щодо самого робота "Лють", то він має незалежну передню підвіску, що дає покращену прохідність, та повний привід. Також він може перебувати в районі очікування до чотирьох діб. Його задачі — підтримка піхоти, спостереження, розвідка, виявлення та знищення ворога.

Оператори підрозділу зараз тестують "Лють", а також навчаються працювати на техніці, яка буде евакуювати поранених та мінувати шляхи. Навчання проводиться на гусеничних та колісних платформах.

"Дрони для евакуації, мінування та оборонних операцій — це, безперечно, нова сторінка бойового шляху 33 ОМБр. Берегти життя й навчати людей керувати машинами — завдання, обов’язкове до виконання в умовах сучасної війни", — зазначили в бригаді.

У 33 ОМБр є, зокрема, логістичні НРК "Терміт" та "Рись", мінувальник "Гном".

"Ці роботизовані комплекси виробництва України. Впроваджуємо якісь нові ідеї для забезпечення життя людей, бо це найцінніше, що у нас є", — каже водій-електрик з позивним "Люкс".

В підрозділі вже планують розширяти використання наземних платформ.

"Є вже маленькі кроки вперед, особовий склад, одна група, як мінімум, буде задіюватись для логістичного забезпечення батальйону безпілотних систем. Продуктивно працюємо щодо нарощення зусиль та екіпажів", — пояснює командир 33 ОМБр Дмитро Паліса.

Крім "Терміта" та "Рисі" на ринку є й інші варіанти НРК для евакуації поранених. Детальніше про це читайте у статті "Оборонки": "Роботи забирають поранених. Як в Україні освоюють виробництво найскладніших наземних дронів".