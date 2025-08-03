Туреччина почала серійне виробництво безпілотного винищувача Kızılelma з українським двигуном

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Турецька компанія Baykar розпочала серійне виробництво бойового безпілотного винищувача Kızılelma, який має надійти на озброєння Збройних сил Туреччини у 2026 році. Про це заявив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар в ефірі телеканалу CNN Türk, повідомляє "Укрінформ". За його словами, наразі на виробничій лінії перебуває шостий прототип нового дрона.

Kızılelma є безпілотним винищувачем нового покоління. Байрактар наголосив, що такий тип техніки дозволяє здійснювати ризиковані операції без загрози людському життю.

“Винищувач Kızılelma - безпілотний, тому ви можете легко ризикувати ними… Раніше БПЛА були розвідувальними машинами, але їх перетворили на бойові машини. Вони нейтралізували найбільшу кількість бойових машин та військової техніки. Bayraktar TB2 досяг цього”, - заявив Сельчук Байрактар.

Він додав, що станом на 2025 рік Туреччина займає 65% глобального ринку безпілотних літальних апаратів та є першою країною у світі, яка масово виробляє БПЛА. У компанії Baykar також наголошують, що майбутнє авіації пов’язане з роботизованими роями дронів та розвитком безпілотних бойових систем.

Bayraktar Kızılelma — це перший турецький багатоцільовий дрон-винищувач, який розробляється з 2021 року та фінансується компанією Baykar із власних коштів. Безпілотник обладнано турбореактивним двигуном, зокрема модифікацією українського АІ-322Ф, що забезпечує можливість досягнення надзвукової швидкості та високої маневреності.

Kızılelma здатен злітати з коротких палуб, автоматично виконувати посадку, діяти у складних бойових умовах та нести до 1,5 тонни озброєння. Важливою особливістю є його низьке радіолокаційне відображення та оснащення радаром AESA, що підвищує ситуаційну обізнаність у бойових операціях.

Цей безпілотник позиціонується як автономна бойова платформа з функціями легкого винищувача, здатного виконувати широкий спектр бойових завдань.