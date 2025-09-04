Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Стартап Trypillian створює ударний дрон, який зможе діяти без супутникової навігації

Стартап Trypillian створює ударний дрон, який зможе діяти без супутникової навігації
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
4 вересня, 16:29
0

Стартап Trypillian став резидентом Дія.City та працює над створенням автономного безпілотника. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Trypillian – це британсько-український оборонний стартап, який минулого року заснувала команда ветеранів, військових експертів та громадських діячів. Їхній фокус – БпЛА та софт, який створюють військові для військових на основі реального бойового досвіду", – написав він.

За словами урядовця, нещодавно стартап залучив $5 млн інвестицій. Зараз Trypillian працює над автономним ударним БпЛА дальньої дії Trypillian SSG, який зможе діяти навіть без супутникової навігації та виснажувати ППО ворога.

До слова, недавно Brave1 оголосив про запуск Brave конкурсів для розвитку виробництва вибухівки, розробки автономних дронів, а також тактичних балістичних ракет і ЗРК.

Бюджет на розробку таких проєктів може сягати 100-150 млн грн. Для участі в конкурсах розробники мають подати запит на ознайомлення з їхніми умовами до 9 вересня 2025 року.

Україна Дрони Дія.City БПЛА Військові технології
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду