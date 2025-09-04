Стартап Trypillian створює ударний дрон, який зможе діяти без супутникової навігації

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Стартап Trypillian став резидентом Дія.City та працює над створенням автономного безпілотника. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Trypillian – це британсько-український оборонний стартап, який минулого року заснувала команда ветеранів, військових експертів та громадських діячів. Їхній фокус – БпЛА та софт, який створюють військові для військових на основі реального бойового досвіду", – написав він.

За словами урядовця, нещодавно стартап залучив $5 млн інвестицій. Зараз Trypillian працює над автономним ударним БпЛА дальньої дії Trypillian SSG, який зможе діяти навіть без супутникової навігації та виснажувати ППО ворога.

До слова, недавно Brave1 оголосив про запуск Brave конкурсів для розвитку виробництва вибухівки, розробки автономних дронів, а також тактичних балістичних ракет і ЗРК.

Бюджет на розробку таких проєктів може сягати 100-150 млн грн. Для участі в конкурсах розробники мають подати запит на ознайомлення з їхніми умовами до 9 вересня 2025 року.