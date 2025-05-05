"Третя штурмова" показала свою гібридну ППО: американські машини поєднали з радянськими ракетами Р-73

Мобільний зенітно-ракетний комплекс Dragon H73, який поєднує радянські ракети Р-73 з американськими машинами HMMVV, показали у відео на сторінці 3-ї окремої штурмової бригади.

"Цей мобільний вогневий засіб зроблений на базі першого "хамві" призначений як для ураження тактичної авіації, так і великих безпілотників типу "Орлан" або "Шахед". Ми використовуємо його 24/7, оскільки комплекс може працювати як вдень, так і вночі", – сказав командир МЗРК "Шаман".

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Скріншоти з відео 3-ї окремої штурмової бригади

Комплекс Dragon H73 оснащено модулем з двома радянськими авіаційними ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.

Радянські Р-73 на винищувачі Миг-29

Ці ракети у 1980-х роках Радянський Союз розробив для запуску з винищувачів, однак останні десятиліття різні країни адаптують її для запуску з землі або морських платформ у якості системи ППО.

В Україні це не перший випадок використання цих ракет у якості зенітних. Наприклад, ГУР інтегрував Р-73 на безпілотні катери "Magura v5" та в грудні 2024-го року збив ними два російських гелікоптери Ми-8.

Морський дрон Magura V5 з інтегрованими ракетами Р-73 ГУР

Також у 2024-му році благодійний фонд "Повернись живим" інтегрував ці ракети на радянський зенітно-ракетний комплекс "Оса". У модернізацію вклали 14 млн грн.

ЗРК "Оса" з інтегрованими ракетами Р-73 Повернись живим

На ракетах Р-73 також працює британська система ППО Gravehawk, яка була розроблена спеціально для України.

ЗРК Gravehawk з інтегрованими радянськими ракетами Р-73 Скріншот з відео міністерства оборони Великої Британії

Р-73 стоїть на озброєнні у кількох десятків країн світу, тож може бути доступною як на світовому ринку, так і з власних українських запасів. Ще до початку великої війни українські підприємства заявляли про освоєння ремонту та модернізації цих ракет.