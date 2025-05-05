"Третя штурмова" показала свою гібридну ППО: американські машини поєднали з радянськими ракетами Р-73

Мобільний зенітно-ракетний комплекс Dragon H73, який поєднує радянські ракети Р-73 з американськими машинами HMMVV, показали у відео на сторінці 3-ї окремої штурмової бригади.
"Цей мобільний вогневий засіб зроблений на базі першого "хамві" призначений як для ураження тактичної авіації, так і великих безпілотників типу "Орлан" або "Шахед". Ми використовуємо його 24/7, оскільки комплекс може працювати як вдень, так і вночі", – сказав командир МЗРК "Шаман".
Скріншоти з відео 3-ї окремої штурмової бригади
Комплекс Dragon H73 оснащено модулем з двома радянськими авіаційними ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.
Ці ракети у 1980-х роках Радянський Союз розробив для запуску з винищувачів, однак останні десятиліття різні країни адаптують її для запуску з землі або морських платформ у якості системи ППО.
В Україні це не перший випадок використання цих ракет у якості зенітних. Наприклад, ГУР інтегрував Р-73 на безпілотні катери "Magura v5" та в грудні 2024-го року збив ними два російських гелікоптери Ми-8.
Також у 2024-му році благодійний фонд "Повернись живим" інтегрував ці ракети на радянський зенітно-ракетний комплекс "Оса". У модернізацію вклали 14 млн грн.
На ракетах Р-73 також працює британська система ППО Gravehawk, яка була розроблена спеціально для України.
Р-73 стоїть на озброєнні у кількох десятків країн світу, тож може бути доступною як на світовому ринку, так і з власних українських запасів. Ще до початку великої війни українські підприємства заявляли про освоєння ремонту та модернізації цих ракет.