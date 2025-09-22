Українська Toloka показала три підводні безпілотники з ШІ та режимом роя, які підуть в серію

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці Defense Tech Valley 2025 компанія Toloka показала свої нові підводні дрони. Про це пише "Мілітарний".

Перша модель — TOLOKA-1000. Це дизель-електричний автономний апарат із композитним корпусом, який може занурюватись на глибину до 1000 метрів. Дальність ходу — до 3000 км, швидкість — від 5 до 15 вузлів. Він може нести до 5 тонн корисного навантаження. Діаметр підводного безпілотника складає 1,5 метра.

Дрон оснащений акумуляторною батареєю та електродвигунами. Автономність його становить до трьох місяців, батареї підзаряджаються від дизельного генератора. Дрон здатен виконувати завдання моніторингу, розвідки, спостереження та ударні місії.

За даними видання, зараз тривають тестування бортового обладнання, після яких заплановані ходові випробування. Потім дрон піде в серію. Також готується серійний випуск моделей TOLOKA-400 та TOLOKA-200.

Дрони TOLOKA-1000, TOLOKA-400 та TOLOKA-200 "Мілітарний"

Зазначається, що TOLOKA-400 має дальність 1200 км, вантажопідйомність понад 500 кг та бензиновий двигун. Корпус може бути композитним або металевим. Варіант з металевим корпусом занурюється на глибину до 30 метрів. Дрон здатен виконувати задачі розвідника чи камікадзе.

Щодо TOLOKA-200, то це малий дрон із дальністю 200 км, вантажопідйомністю 20 кг і швидкістю понад 15 вузлів. Він має на борту систему інерційної навігації, комплекс радіо- та інтернет-зв’язку, а також радар для наведення на ціль. "Двохсота" версія виконує завдання з мінування або пошуку мін, також він може працювати як розвідник чи дрон-камікадзе.

TOLOKA-200 на випробуваннях "Мілітарний"

Всі ці моделі можуть працювати автономно або в групах, взаємодія відбувається через акустичні модеми або радіозв’язок за допомогою IP-протоколу. У всіх версій є можливості супутникової та інерційної навігації. Також всі дрони мають штучний інтелект для розпізнавання кораблів за акустичними ознаками. Зазначимо, що частина компонентів, зокрема двигуни, електронні компоненти, сонари, гіроскопи, гідрофони та навігаційні системи, імпортні.

Раніше повідомлялось, що у Лондоні на виставці DSEI 2025 показали підводний дрон, який вміє змінювати свої задачі завдяки ШІ. Цей апарат може працювати автономно до 16 тижнів.