Україна як полігон: Brave1 представив платформу для тестування західних дронів та РЕБ

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Україна представила платформу для тестування іноземних оборонних технологій на базі Brave1. Вона називається Test in Ukraine, на ній розробники можуть подати заявку на тестування своїх технологій в Україні. Про це йдеться в повідомленні кластеру.

За інформацією Brave1, мета платформи – максимально залучити партнерів для створення технологій, які змінять хід війни.

"Відтепер іноземні виробники БпЛА, НРК, водних дронів, РЕБ та продуктів зі штучним інтелектом матимуть чітку дорожню карту для тестування своїх виробів в Україні", – йдеться в повідомленні.

У Brave1 переконані, що тестувати в Україні варто з кількох причин:

- Експертиза від кінцевих користувачів технологій;

- Повністю обладнані полігони, де можна випробувати продукти в умовах, наближених до бойових;

- Якісний зворотній зв'язок та протоколи для вдосконалення та перевірки технологій;

- Співпраця з українськими виробниками для спільного виробництва та швидшого розгортання продукції на фронті.

"Виробники зможуть тестувати продукти безпосередньо на місці, що дозволяє вносити корективи в режимі реального часу. Або ж довірити тестування Brave1 – фахівці кластеру самостійно проведуть тестування і нададуть партнерам детальний звіт з результатами", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЄС та Україна запускають нову ініціативу для сфери оборони – BraveTech EU. В її межах сторони мобілізують 100 млн євро для пошуку технологічних геймченджерів для війни.