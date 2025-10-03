В Україні представили безпілотний робот для пожежогасіння стратегічних об'єктів

Новий наземний роботизований комплекс Tengu-5 для пожежогасіння військових та енергетичних об’єктів представили на виставці SECURITY 2.0 у Києві. Робота розроблено на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне призначення робота полягає у гасінні палаючих енергетичних та військових об’єктів, біля яких через небезпеку не можуть перебувати рятувальники. Наприклад, хімічні підприємства, нафтогазові свердловини, нафтоперекачувальні станції, склади боєприпасів чи хімічних речовин.

Для дистанційного пожежогасіння Tengu-5 оснащений спеціальними кріпленнями для монітора великої продуктивності StreamMaster II – пристрою, через який вода викидається на палаючий об’єкт. Під час руху робот тягне за собою шланг з водою, який розгортається або з пожежної машини, або іншого джерела подачі води. Таким чином робот може працювати за кілометр від рятувальників.

Протипожежний робот Tengu-5 на виставці SECURITY 2.0 "Оборонка"

У компанії "Tactical Technology" розповіли, що наразі прототип їхнього робота має китайське гусеничне шасі, на яке встановили власну броньовану платформу. Вона має рівень захисту STANAG 4569 першого рівня, що забезпечує захист обладнання від осколків. Наразі у компанії вже розробили технічну документацію на власне шасі, яке вироблятимуть самостійно після запуску робота у серію.

Всередині НРК розміщені двигун, системи подачі води, пристрої життєзабезпечення, люки для обслуговування агрегатів та перевезення рятувального обладнання.

Протипожежний робот Tengu-5 на виставці SECURITY 2.0 "Оборонка"

На корпусі встановили комплекс камер з 30 кратним оптичним зумом та тепловізором. З лівого борту робота передбачене місце для евакуаційних ношей. Опціонально на робот можна встановити систему радіоелектронної боротьби Morok-5.

Робот розвиває максимальну швидкість до 10 км/год. Він оснащений дизельним 2,2 л двигуном. У передній частині рами НРК встановлена лебідка з тяговим зусиллям 2 тонни.

Протипожежний робот Tengu-5 на виставці SECURITY 2.0 "Оборонка"

Передбачається, що Tengu-5 розгортатиметься біля важливих енергетичних об’єктів або на рятувальних станціях у комплексі з іншою рятувальною технікою ДСНС. Наразі на робот чекає ряд випробувань.

Зазначимо, що це вже не перший приклад використання військових технологій для гуманітарних задач. Раніше ми писали про розроблену в Україні технологію, яка дозволяє перевозити донорське серце за допомогою безпілотників. Для цього в "Інституті серця МОЗ України" використали розвідувальний дрон PD-2. Детальніше про це читайте у тексті “Оборонки”: "Безпілотник із серцем. Як військові дрони готують до перевезення донорських органів".